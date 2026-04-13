Embora os veículos movidos a combustão ainda dominem o mercado automobilístico, o setor parece estar apresentando sinais de mudança, já que nos últimos anos, carros com motores elétricos passaram a ganhar mais destaque.

Nesse segmento, os híbridos, que combinam dois tipos de motorização, conseguiram atrair a atenção de uma parcela significativa da população, especialmente em razão de sua elevada eficácia no ambiente urbano, onde a concentração de veículos é maior.

Afinal, vale destacar que, além de oferecerem excelente autonomia, carros desse tipo reúnem atributos como alta eficiência no consumo de combustível e redução na emissão de poluentes, configurando-se como um investimento vantajoso e sustentável.

Estima-se que, só no último mês, mais de 20 mil unidades de veículos híbridos foram vendidas no Brasil. E para incentivar o aumento desses resultados, o portal Autoesporte decidiu listar os 10 modelos que se destacam como os mais econômicos do país. São eles:

BYD King GS; BYD Song Plus GS; BYD Song Pro GL; Jaecoo 7; Lexus NX 450h+; Caoa Chery Tiggo 7 Pro Plug-in; Lexus RX 450h+; GWM Haval H6 PHEV 19; Leapmotor C10 REEV; Omoda 7 plug-in.

Tipos de carros híbridos: conheça a diferença

É importante destacar que existem categorias distintas de carros híbridos, que classificam os veículos por seu nível de eletrificação. Atualmente, no Brasil, é possível encontrar os seguintes tipos:

Híbrido Leve (MHEV): conta com um motor elétrico que auxilia o motor a combustão, mas que não é capaz de mover o carro sozinho;

conta com um motor elétrico que auxilia o motor a combustão, mas que não é capaz de mover o carro sozinho; Híbrido Convencional (HEV): com bateria recarregada pelo motor a combustão e pela frenagem regenerativa, é capaz de rodar apenas com o motor elétrico em baixas velocidades;

com bateria recarregada pelo motor a combustão e pela frenagem regenerativa, é capaz de rodar apenas com o motor elétrico em baixas velocidades; Híbrido Plug-in (PHEV): possui a maior autonomia elétrica da categoria por possuir baterias maiores e poder ser carregado em tomadas, permitindo a rodagem em velocidades muito maiores apenas com o motor elétrico.