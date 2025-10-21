O Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país, anunciou novas liberações de valores extras para beneficiários que atendem a critérios específicos. As parcelas adicionais de R$ 50 e R$ 150 são voltadas especialmente para famílias com crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes, com o objetivo de reforçar a segurança alimentar e o cuidado infantil.

Valores adicionais por faixa etária

Além do valor base de R$ 600 mensais, famílias com crianças de até 6 anos têm direito a um acréscimo de R$ 150 por criança nessa faixa etária. Já para os lares com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos, o adicional é de R$ 50. O mesmo valor também é concedido a gestantes e mães que estejam amamentando.

Esses benefícios extras são somados ao valor principal, o que pode elevar o total mensal para perto de R$ 1.000 em algumas famílias.

Pagamentos seguem cronograma do NIS

O calendário de pagamentos referente a outubro segue a ordem do Número de Identificação Social (NIS). Os repasses começaram no dia 20 e seguem até 31 de outubro. Confira as datas:

NIS final 1: 20 de outubro

NIS final 2: 21 de outubro

NIS final 3: 22 de outubro

NIS final 4: 23 de outubro

NIS final 5: 24 de outubro

NIS final 6: 27 de outubro

NIS final 7: 28 de outubro

NIS final 8: 29 de outubro

NIS final 9: 30 de outubro

NIS final 0: 31 de outubro

Regras para continuar no programa

Para permanecer no Bolsa Família, é necessário cumprir algumas exigências. Crianças e adolescentes de 4 a 17 anos precisam manter frequência escolar mínima entre 60% e 75%, conforme a faixa etária. Os menores de 7 anos devem ter acompanhamento médico regular e vacinas atualizadas. Gestantes devem seguir o pré-natal, e todos os beneficiários precisam manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na composição familiar.