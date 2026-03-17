O empresário Luciano Hang, conhecido como “Véio da Havan”, segue ampliando seu império no varejo brasileiro com uma nova megaloja de grande porte. A unidade está sendo construída no Sul do país e tem inauguração prevista para maio, chamando atenção pelo tamanho e pela estrutura robusta, que inclui áreas de lazer e serviços para atrair consumidores de diversas regiões.

O empreendimento ocupa mais de 17 mil metros quadrados e faz parte de um investimento estimado em cerca de R$ 100 milhões. Além do impacto visual e comercial, a nova loja também deve gerar aproximadamente 200 empregos diretos, reforçando a estratégia da Havan de crescer em ritmo acelerado e consolidar presença em todo o Brasil.

Enquanto isso, no setor de alimentação, o dono do Coco Bambu também movimenta o mercado com uma aposta ousada. O empresário decidiu entrar como sócio em uma rede de bares no Centro-Oeste e já projeta um investimento de R$ 100 milhões para expandir o negócio nos próximos anos, mirando crescimento rápido e fortalecimento da marca na região.

A movimentação simultânea dos dois empresários mostra como diferentes setores da economia seguem aquecidos no país. De um lado, o varejo aposta em megalojas e experiência de consumo; do outro, o ramo gastronômico investe em diversificação e expansão regional, indicando um cenário de forte competitividade e oportunidades.

Expansões bilionárias revelam disputa por mercado

Os planos da Havan vão além de uma única unidade e fazem parte de um projeto maior de crescimento nacional, com abertura de novas lojas e ampliação da estrutura logística. A estratégia é alcançar cada vez mais cidades e aumentar a presença da marca, transformando suas lojas em verdadeiros centros de compras e lazer.

Já no caso do Coco Bambu, a entrada no segmento de bares indica uma diversificação do modelo de negócios, buscando novos públicos e ampliando fontes de receita. A aposta milionária mostra confiança no potencial de consumo fora dos grandes centros tradicionais, especialmente em regiões que vêm ganhando destaque econômico nos últimos anos.