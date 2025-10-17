Desde julho deste ano, os motoristas que trafegam pela BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, já circulam sob novas regras de velocidade e fiscalização. A instalação dos novos radares e placas de sinalização foi concluída no prazo previsto pela EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, e as mudanças passaram a valer em todo o percurso.

As novas velocidades variam entre 40 km/h e 100 km/h, conforme o tipo de pista e o entorno. Segundo a concessionária, os limites foram definidos com base em estudos técnicos e em avaliações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que levaram em conta o relevo, o volume de tráfego, o número de acidentes e a presença de áreas urbanas próximas à rodovia.

Foco na segurança e na adaptação dos motoristas

De acordo com Eric de Almeida, diretor-executivo da EPR Via Mineira, a alteração no limite de velocidade faz parte do plano de Trabalhos Iniciais da concessionária e tem como objetivo principal reduzir acidentes e salvar vidas.

O executivo reforçou ainda que os novos radares não têm caráter arrecadatório. A EPR é responsável apenas pela instalação, operação e manutenção dos equipamentos, enquanto o processamento das multas e penalidades fica a cargo dos órgãos competentes de trânsito.

Melhorias em andamento e plano de duplicação

Desde que assumiu a concessão, em agosto de 2024, a EPR Via Mineira vem realizando uma série de intervenções no trecho. Entre as melhorias estão a aplicação de mais de 90 mil toneladas de asfalto de alta durabilidade, a reforma de pontes e viadutos, a modernização da sinalização e a instalação de 31 mil tachas refletivas.

Além disso, está previsto o início da duplicação do trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora em 2026, na cidade de Congonhas. A expectativa é que toda a rodovia esteja duplicada até 2032, garantindo mais fluidez e segurança para quem trafega pelo corredor viário.