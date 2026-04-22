Por contarem com atributos como versatilidade, robustez, alta capacidade de carga e conforto, as picapes seguem se destacando como um dos segmentos de veículo mais populares do Brasil, registrando índices expressivos de vendas.

Mesmo com hatches e SUVs ainda aparecendo em posições elevadas, dados oficiais da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) revelaram que o segmento já havia alcançado mais de 258 mil emplacamentos até o mês de março.

Embora os modelos menores tenham sido responsáveis por uma parte significativa dos resultados, sobretudo por conta de seus valores mais acessíveis, números relevantes foram observados em todas as categorias do segmento. Confira os resultados (via Motor 1):

Picapes pequenas

Graças ao modelo Strada, a Fiat se manteve na liderança da categoria, conseguindo registrar mais de 16.076 vendas só no mês de março. Já o segundo melhor resultado pertence à Saveiro, da Volkswagen, que mesmo tendo sofrido uma queda brusca, ainda chegou a 4.876 vendas.

Picapes intermediárias

Na categoria das picapes intermediárias, a Toro também garantiu a liderança da Fiat, alcançando impressionantes 5.091 vendas no total no mês de março. Outros destaques ainda incluem:

Ram Rampage;

Chevrolet Montana;

Renault Oroch;

Ford Maverick.

Picapes médias

Com 3.979 vendas em março, a Hilux, da Toyota, conseguiu assumir a berlinda das picapes médias no período. Contudo, vale ressaltar que a categoria também contou com os seguintes fenômenos:

Ford Ranger;

Chevrolet S10;

Mitsubishi Triton;

GWM Poer;

Fiat Titano;

Ram Dakota;

Nissan Frontier;

BYD Shark;

VW Amarok;

Foton Tunland;

JAC Hunter;

Mitsubishi L200.

Picapes grandes

Apesar de ter sido a categoria com o menor número de vendas, foi por meio dela que a Ford assumiu a liderança no mês de março por conta de centenas de vendas de sua F150. Entre as picapes grandes, destacam-se também os seguintes modelos:

Chevrolet Silverado;

Ram 3500;

Ram 2500;

Tesla Cybertruck.