O verão está chegando ao fim no Brasil, mas as altas temperaturas ainda devem continuar por um período. A nova estação começa oficialmente no dia 20 de março, marcando o início do outono no hemisfério sul. Mesmo assim, especialistas indicam que a mudança no calendário não significa uma queda imediata nas temperaturas em grande parte do país.

De acordo com previsões meteorológicas, o início do outono de 2026 deve ser marcado por dias ainda quentes e abafados. As primeiras semanas da estação tendem a manter características parecidas com as do verão, especialmente em regiões do Centro-Sul, onde o calor ainda pode ser frequente.

Outro fator apontado pelos meteorologistas é que o mês de março ainda costuma registrar períodos de calor intenso em várias áreas do Brasil. Em alguns casos, as temperaturas podem ultrapassar os 30 °C, mesmo com a transição para a nova estação já em andamento.

Com isso, a sensação de verão prolongado pode continuar sendo percebida por muitos brasileiros. A tendência é que o clima comece a mudar de forma mais gradual ao longo das próximas semanas, conforme o outono avança e novas massas de ar frio passam a influenciar o tempo no país.

Primeiras ondas de frio ainda devem demorar

Apesar do início do outono, as primeiras ondas de frio mais significativas ainda devem levar algum tempo para chegar ao Brasil. As previsões indicam que massas de ar polar mais intensas só devem avançar com maior força a partir da segunda metade do outono.

Isso significa que o clima mais típico da estação — com temperaturas mais amenas e sensação de frio em algumas regiões — pode aparecer apenas entre maio e junho. Até lá, o calor ainda deve marcar presença em diversos estados brasileiros.