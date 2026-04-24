O conceito de “universidade federal”, que define uma instituição de ensino superior pública, gratuita e mantida pela União, só se consolidou no Brasil no início do século XX. Por conta disso, uma grande dúvida se instaurou no país.

Isso porque muitas das características que definem esse tipo de instituição foram vistas pela primeira vez na Universidade Federal do Paraná (UFPR), fundada em 1912, antes mesmo de existir um modelo consolidado de universidade do país.

A instituição se tornou amplamente conhecida pelo pioneirismo no modelo de funcionamento universitário ininterrupto, reunindo diversos cursos e, com isso, se diferenciando de diversas outras faculdades da época.

Só que, apesar desse reconhecimento, vale lembrar que a UFPR nasceu como uma instituição livre e ainda não era oficialmente federalizada. Por conta disso, o título de “primeira universidade federal do país” foi concedido apenas alguns anos depois à outra universidade.

Fundada em 1920 pelo Decreto nº 14.343, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que originalmente era chamada apenas de Universidade do Rio de Janeiro (URJ), se tornou a verdadeira detentora do título, sobretudo por ter sido a primeira instituição do gênero criada pelo governo federal.

Estrutura de cidade: detalhes sobre a primeira universidade federal do Brasil

Vale ressaltar que, além de ser oficialmente reconhecida como a “primeira universidade federal do país”, a UFRJ também é considerada a maior de todas por conta de sua estrutura, uma vez que ela atua como um município de médio porte.

De acordo com dados atualizados, a instituição conta com mais de 40 prédios que abrigam suas unidades acadêmicas, 9 unidades de saúde, 1.456 laboratórios, dezenas de bibliotecas, museus e um parque tecnológico de 350 mil metros quadrados

Além disso, a universidade também conta com quase 70 mil alunos, divididos entre os 170 cursos de graduação e mais de 200 cursos de pós-graduação que oferece. E embora a “Cidade Universitária”, situada na Ilha do Fundão, seja sua estrutura principal, a UFRJ também possui campi na Praia Vermelha e Macaé.