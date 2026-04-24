A chegada de mais uma Copa do Mundo reacende o sonho do hexacampeonato entre os brasileiros. No entanto, uma previsão feita por um famoso vidente no começo do ano acabou gerando um clima de apreensão.

Em entrevista concedida em janeiro à Rádio Clube News FM, o piauiense Germano Domingos, popularmente conhecido como Pai Germano de Oxóssi, afirmou que, no momento atual, é difícil ver a Seleção Brasileira conquistando o título.

A previsão do vidente foi feita por meio de uma tiragem de cartas, que revelaram que o time pode enfrentar diversos desafios, sobretudo por conta do comportamento de alguns jogadores, que resultará em um cenário de tensão entre a equipe.

Posteriormente, Pai Germano retirou a carta da âncora, explicando que ela indica que a grande quantidade de obstáculos que a Seleção deve enfrentar pode acabar aprisionando o resultado, impedindo a conquista imediata do hexa.

Vidente afirma que resultado pode mudar

A atuação instável da Seleção nos amistosos mais recentes acabaram trazendo ainda mais visibilidade para a previsão de Pai Germano, tendo em vista que o time ainda finalizou as Eliminatórias na 5ª colocação, sendo essa a pior de sua história.

Apesar disso, ainda durante a entrevista, o vidente afirmou que suas previsões descreviam apenas o cenário do começo do ano, sem considerar as mudanças que poderiam ocorrer ao longo do caminho até a Copa.

Levando em conta que a lista definitiva com os 26 nomes que integrarão o elenco da Seleção no Mundial será divulgada apenas no dia 18 de maio, cerca de um mês antes do início da competição, o cenário pode ser totalmente diferente.

E vale destacar que a hipótese foi confirmada por Pai Germano, que assegurou que modificações no time certamente poderiam alterar a leitura e a interpretação apresentadas na época da entrevista e resultar em rumos mais positivos.