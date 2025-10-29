O Flamengo vive momentos de tensão no El Cilindro, em Avellaneda, na noite desta quarta-feira (29), pela semifinal da Libertadores 2025. A equipe rubro-negra empatava em 0 a 0 com o Racing quando uma polêmica expulsão do atacante equatoriano Gonzalo Plata acendeu a revolta dos torcedores e gerou intensa discussão nas redes sociais.

O árbitro chileno Piero Maza mostrou cartão vermelho direto para Plata após o jogador supostamente acertar um leve soco no joelho do zagueiro argentino Marcos Rojo durante uma disputa de bola. As imagens, no entanto, mostram um contato mínimo, o que levou muitos comentaristas e torcedores a classificarem a decisão como exagerada e injusta.

A situação gerou ainda mais indignação porque Rojo, que teria provocado Plata antes do lance, não recebeu qualquer punição. O desequilíbrio nas decisões da arbitragem, todas comandadas por uma equipe chilena — com Cláudio Urrutia e José Retamal como auxiliares e Juan Lara no VAR —, aumentou a sensação de que o Flamengo foi prejudicado em um momento decisivo da partida.

Mesmo com um jogador a menos, o time comandado por Filipe Luís tenta manter o controle do jogo e garantir a classificação para a grande final da Libertadores. O empate em 0 a 0, por enquanto, favorece o Flamengo, que venceu o duelo de ida no Maracanã e joga por esse resultado para avançar.

O confronto segue em andamento e promete fortes emoções até o apito final. Enquanto a bola rola, a expulsão de Gonzalo Plata segue sendo o principal assunto entre os torcedores e analistas esportivos, que cobram mais critério e equilíbrio da arbitragem em partidas de tamanha importância continental.

Confira o vídeo do lance: