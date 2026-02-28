Com um salário estimado entre 20 e 30 milhões de euros, o jogador Vinícius Júnior (Vini Jr.), que atualmente integra o elenco do Real Madrid, passou a ocupar uma posição de destaque entre os atletas mais bem pagos do mundo, o que naturalmente lhe garante acesso a uma ampla gama de luxos.

E a dimensão do quão vantajosa é a remuneração do camisa 7 do time espanhol fica evidente através de bens como o apartamento que ele adquiriu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que chama atenção pelos detalhes de tirar o fôlego.

Localizado no bairro de Business Bay, no coração da cidade, o imóvel fica na parte mais alta da Tiger Sky Tower, que abriga cerca de 850 residências, e, por conta disso, oferece uma vista panorâmica de Dubai.

Vale destacar que, além de reunir diversos luxos exclusivos, o investimento inclui acesso a comodidades como piscina de borda infinita, restaurante nas alturas e até mesmo uma floresta tropical interna. E para desfrutar de tudo isso, Vini Jr. precisou desembolsar cerca de R$ 5,3 bilhões no total.

A compra foi confirmada ainda no final de 2025, mas estima-se que a entrega do empreendimento só ocorrerá em meados de 2029, uma vez que a Tiger Sky Tower ainda está em processo de construção.

UEFA suspende jogador após denúncia de Vini Jr.

Mesmo com uma carreira brilhante, Vini Jr. ainda é obrigado a lidar com episódios lamentáveis. Inclusive, vale lembrar que, na última semana, o jogador foi alvo de supostas injúrias racistas proferidas pelo argentino Gianluca Prestianni, atacante do Benfica.

Na denúncia, o brasileiro afirmou ter sido chamado de “mono” (“macaco”, em espanhol) pelo oponente em uma partida disputada no dia 17 de fevereiro. E após a análise da situação, a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) acabou favorecendo Vini.

Baseando-se em um relatório preliminar feito por um inspetor de ética e disciplina, a entidade optou por suspender Prestianni de forma provisória, impedindo-o de jogar a próxima partida da competição de clubes da UEFA. O Benfica, por sua vez, afirmou que recorrerá da decisão.