A influenciadora digital Virgínia Fonseca comunicou aos seguidores, nesta terça-feira (23), que adotará novos hábitos em seu dia a dia. Pelas redes sociais, ela contou que decidiu cortar o consumo de açúcar e que, a partir de agora, vai se desconectar do celular aos domingos.

Essas iniciativas se somam a outras restrições que já estavam em prática, como a ausência de arroz no cardápio e a interrupção do consumo de bebidas alcoólicas.

“Comecei um propósito que agora vou ficar sem açúcar e sem mexer no celular aos domingos. Eu não sei o que vou arrumar. Vai ser muito difícil para mim, dos dois. Pensa, eu já tô de propósito para não comer arroz e beber álcool, e agora vou ficar sem açúcar e sem mexer no celular no domingo. Socorro, Deus”, disse a influenciadora nos Stories do Instagram.

Restrição ao álcool já havia sido anunciada

A decisão de abrir mão de novas práticas acontece pouco tempo depois de Virgínia já ter declarado que ficaria longe das bebidas alcoólicas até o fim do ano. “Galera, para quem está achando que eu estou bebendo, zero álcool, tá amor? Até o Natal, acredite se quiser”, destacou recentemente em uma de suas publicações.

A influenciadora, que costuma compartilhar detalhes de sua rotina com os milhões de seguidores, reforçou que o propósito atual faz parte de uma fase de mudanças pessoais e de maior disciplina.

Tentativas anteriores de reduzir o uso do celular

Essa não é a primeira vez que Virgínia tenta se afastar do uso constante do celular. Em 2023, ela havia feito uma experiência de passar as sextas-feiras desconectada, mas relatou dificuldades para manter a proposta. “Senti falta demais! Vai de trabalho a lazer. Eu uso o celular para absolutamente tudo”, confessou na época.

Durante aquele período, buscou alternativas para se distrair, como uma atividade manual que chamou sua atenção: a montagem de uma tela terapêutica, colocando pequenas pedras uma a uma. “Isso me ajudou bastante a ocupar a cabeça”, contou.

Agora, com a decisão de reservar os domingos para ficar offline, a influenciadora retoma o desafio de equilibrar vida digital e momentos de pausa.