O surgimento de uma nova variante viral na China reacendeu a preocupação da comunidade científica internacional. Trata-se do influenza D, conhecido como IDV, um tipo de vírus da gripe que até pouco tempo era encontrado apenas em bovinos, mas que agora apresenta indícios de possível transmissão entre humanos.

Pesquisas apontam risco de contaminação humana

De acordo com o jornal britânico The Sun, um estudo realizado por Hongbo Bao e sua equipe, do Instituto de Pesquisa Veterinária de Changchun, identificou sinais preocupantes de exposição ao vírus em amostras humanas. Entre os participantes analisados, 74% apresentaram anticorpos que indicam contato prévio com o influenza D. O número sobe para 97% entre pessoas que já apresentaram sintomas respiratórios.

Os pesquisadores alertam que o vírus pode ter sofrido mutações capazes de permitir a transmissão de pessoa para pessoa. “As cepas atualmente em circulação representam uma potencial ameaça panzoótica”, informou a equipe em comunicado.

Origem e expansão do influenza D

O influenza D foi identificado pela primeira vez em 2011, em um porco com sintomas gripais no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde então, o vírus tem sido detectado em diferentes espécies de animais, principalmente em bovinos, que funcionam como principais hospedeiros.

Recentemente, análises laboratoriais mostraram que o vírus consegue se replicar em células do trato respiratório humano, o que amplia o risco de contaminação. A transmissão, segundo especialistas, pode ocorrer pelo ar ou pelo contato direto com animais infectados.

Monitoramento e incertezas

Embora o IDV já tenha sido detectado em cinco continentes, os cientistas afirmam que o vírus se espalha de forma “silenciosa” e ainda não há evidências de surtos em humanos. Pesquisadores também destacam que não existem dados conclusivos sobre sua resistência a tratamentos atuais, mas defendem que a vigilância global deve ser reforçada para evitar novas crises sanitárias.