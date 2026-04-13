Embora grande parte dos trabalhadores brasileiros tenham começado a receber o atual salário mínimo, fixado em R$ 1.621, somente há alguns meses, o governo federal já definiu qual será o valor do montante nos próximos anos.

Isso porque o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027 já deve ser divulgado nesta quarta-feira (15) e, de acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, o documento apresentará uma nova estimativa de salário mínimo.

Baseando-se no cálculo atual, que soma o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado ao total de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores, a expectativa é de que o total chegue a R$ 1.717, superando em 5,9% o montante atual.

O total está um pouco abaixo das previsões iniciais, que conforme descrito no PLDO do ano passado, apontavam que o salário poderia chegar a R$ 1.724. Apesar disso, o valor representa um ganho acima do valor atual.

Vale lembrar que o novo valor afetará não apenas a vida de trabalhadores formais, mas também de aposentados, pensionistas e beneficiários de determinados programas sociais, que sentirão a diferença no bolso quando no novo salário passar a vigorar.

Salário mínimo de 2027 ainda está sujeito a alterações

É importante ressaltar que, apesar de ter sido inserido no PLDO mais recente, o valor de R$ 1.717 pode não ser definitivo, tendo em vista que o cálculo ainda está sujeito a mudanças por conta de oscilações no INPC.

Para representar a valorização real do salário, o montante leva em conta o INPC acumulado até novembro. Sendo assim, eventuais alterações nos números podem resultar em valores mais elevados ou reduzidos.

Isso significa que, apesar do anúncio antecipado, o valor oficial do salário mínimo de 2027 só deve ser anunciado no fim do ano, possivelmente em meados de dezembro, quando o PLDO será aprovado.