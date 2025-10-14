A Gol revelou em comunicado que a partir de 14 de outubro passará a oferecer uma tarifa chamada Basic, voltada inicialmente para voos internacionais e para a rota entre o Aeroporto do Galeão (Rio de Janeiro) e Montevidéu. Essa modalidade não incluirá bagagem de mão gratuita — quem quiser levar uma mala de cabine precisará pagar um valor adicional.

O que a tarifa Basic permite

Segundo a Gol, clientes que optarem pela Basic poderão embarcar com apenas um item pessoal (uma bolsa ou mochila) de até 10 kg, com dimensões máximas de 32 × 22 × 43 cm, que deverá ser acomodado sob o assento à frente. As regras para voos domésticos permanecem com as tarifas Light, Classic (Plus) e Flex (Max), que seguem permitindo a bagagem de mão na cabine.

Quando a novidade valerá

A tarifa Basic entrará em vigor em 14 de outubro e será aplicada nos trechos internacionais operados pela Gol, bem como no voo Rio de Janeiro – Montevidéu. A companhia esclareceu que todas as passagens compradas antes desse anúncio serão respeitadas nas regras antigas.

Comparativo entre tarifas antigas e nova oferta

Com a mudança, as classes tarifárias internacionais da Gol passarão a incluir: Basic, Light, Classic e Flex, além da Premium Economy. Isso amplia as opções para quem quer pagar menos deixando de lado certos privilégios — como o de despachar ou embarcar com mala de mão.

Concorrência e medidas semelhantes

A Gol não está sozinha nesse movimento. A Latam já adota a tarifa Basic em rotas internacionais pela América do Sul, permitindo apenas um item pessoal de até 10 kg. No Brasil, Azul e Latam mantêm a bagagem de mão inclusa em todas as tarifas domésticas — Azul permite mala de mão de 10 kg, e Latam, até 12 kg.

Impacto e atenção dos passageiros

A mudança da Gol exige mais atenção na hora de adquirir passagens: verificar qual tarifa está sendo contratada e quais itens estão inclusos evitará surpresas no momento do embarque. Para quem costuma viajar com mala de cabine, a nova tarifa pode representar um custo extra significativo.

Com esse ajuste, a Gol busca flexibilizar suas ofertas de passagem, adaptando-se a perfis variados de passageiros — mas impõe nova regra para quem ainda contará com a praticidade da bagagem na cabine.