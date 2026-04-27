No último domingo (26), o SBT exibiu a 56ª edição do Troféu Imprensa, a clássica premiação criada por Plácido Manaia Nunes e consolidada pela emissora de Silvio Santos, que visa trazer reconhecimento para destaques do ano em diversas categorias artísticas e jornalísticas.

E é importante ressaltar que a edição de 2026 já vem sendo considerada histórica, uma vez que marcou a primeira visita do jornalista William Bonner, que atualmente, comanda o programa Globo Repórter, ao SBT para receber seus prêmios.

Bonner é destaque no prêmio

Vale lembrar que, ao longo de seus quase 30 anos à frente do Jornal Nacional, Bonner colecionou 33 vitórias na premiação. Entretanto, por conta de seu antigo contrato com a Globo, sua presença não havia sido permitida em outras ocasiões.

Ao subir no palco para receber os prêmios, o jornalista não poupou palavras para elogiar não apenas o Troféu Imprensa, mas também todas as pessoas envolvidas na produção do Jornal Nacional. Confira o emblemático momento abaixo:

33 TROFÉUS

O William Bonner desbloqueando um evento histórico no Troféu Imprensa.



Uma mesa com nada menos que 33 troféus.



Um reconhecimento à altura de um dos principais ícones da história do telejornalismo brasileiro.#TroféuImprensa pic.twitter.com/GIt9y4V8Q5 — Luiz Ricardo (@excentricko) April 27, 2026

Além de Bonner, nomes como Luciano Huck e Ana Maria Braga também foram liberados pela Globo para comparecer ao evento, o que foi visto como uma mudança significativa nos bastidores da emissora.

Prêmios do Troféu Imprensa 2026: conheça todos os vencedores

Além dos 33 prêmios recebidos por Bonner, o Troféu Imprensa de 2026 ainda contemplou personalidades de outras 15 categorias, incluindo televisão, música e entretenimento, cujos vencedores foram definidos por meio de uma votação feita tanto por um júri técnico quanto pelo público. São eles:

Melhor Novela: Beleza Fatal (júri) e Vale Tudo (público);

Beleza Fatal (júri) e Vale Tudo (público); Melhor Programa de Auditório: Domingão com Huck (júri) e Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel (júri e público);

Domingão com Huck (júri) e Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel (júri e público); Melhor Jornal: Jornal Nacional (júri e público);

Jornal Nacional (júri e público); Melhor Atriz: Débora Bloch (júri e público);

Débora Bloch (júri e público); Melhor Comercial: O Boticário – Álbum de Fotos (júri);

O Boticário – Álbum de Fotos (júri); Melhor Ator: Alexandre Nero (júri e público);

Alexandre Nero (júri e público); Melhor Apresentadora: Ana Maria Braga (júri) e Patrícia Abravanel (público);

Ana Maria Braga (júri) e Patrícia Abravanel (público); Melhor Apresentador: Celso Portiolli (júri e público) e Luciano Huck (júri);

Celso Portiolli (júri e público) e Luciano Huck (júri); Melhor Reality: A Fazenda 17 (júri e público);

A Fazenda 17 (júri e público); Melhor Programa Diário: Mais Você (júri e público);

Mais Você (júri e público); Melhor Conteúdo Infantil: Mundo da Lua (júri) e Sábado Animado (público);

Mundo da Lua (júri) e Sábado Animado (público); Melhor Cantora: Simone Mendes (júri) e Ana Castela (público);

Simone Mendes (júri) e Ana Castela (público); Melhor Cantor: João Gomes (júri e público);

João Gomes (júri e público); Melhor Música: P do Pecado – Menos É Mais e Simone Mendes (júri e público);

P do Pecado – Menos É Mais e Simone Mendes (júri e público); Revelação: Pedro Novaes (júri e público).