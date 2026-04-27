No último domingo (26), o SBT exibiu a 56ª edição do Troféu Imprensa, a clássica premiação criada por Plácido Manaia Nunes e consolidada pela emissora de Silvio Santos, que visa trazer reconhecimento para destaques do ano em diversas categorias artísticas e jornalísticas.
E é importante ressaltar que a edição de 2026 já vem sendo considerada histórica, uma vez que marcou a primeira visita do jornalista William Bonner, que atualmente, comanda o programa Globo Repórter, ao SBT para receber seus prêmios.
Bonner é destaque no prêmio
Vale lembrar que, ao longo de seus quase 30 anos à frente do Jornal Nacional, Bonner colecionou 33 vitórias na premiação. Entretanto, por conta de seu antigo contrato com a Globo, sua presença não havia sido permitida em outras ocasiões.
Ao subir no palco para receber os prêmios, o jornalista não poupou palavras para elogiar não apenas o Troféu Imprensa, mas também todas as pessoas envolvidas na produção do Jornal Nacional. Confira o emblemático momento abaixo:
Além de Bonner, nomes como Luciano Huck e Ana Maria Braga também foram liberados pela Globo para comparecer ao evento, o que foi visto como uma mudança significativa nos bastidores da emissora.
Prêmios do Troféu Imprensa 2026: conheça todos os vencedores
Além dos 33 prêmios recebidos por Bonner, o Troféu Imprensa de 2026 ainda contemplou personalidades de outras 15 categorias, incluindo televisão, música e entretenimento, cujos vencedores foram definidos por meio de uma votação feita tanto por um júri técnico quanto pelo público. São eles:
- Melhor Novela: Beleza Fatal (júri) e Vale Tudo (público);
- Melhor Programa de Auditório: Domingão com Huck (júri) e Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel (júri e público);
- Melhor Jornal: Jornal Nacional (júri e público);
- Melhor Atriz: Débora Bloch (júri e público);
- Melhor Comercial: O Boticário – Álbum de Fotos (júri);
- Melhor Ator: Alexandre Nero (júri e público);
- Melhor Apresentadora: Ana Maria Braga (júri) e Patrícia Abravanel (público);
- Melhor Apresentador: Celso Portiolli (júri e público) e Luciano Huck (júri);
- Melhor Reality: A Fazenda 17 (júri e público);
- Melhor Programa Diário: Mais Você (júri e público);
- Melhor Conteúdo Infantil: Mundo da Lua (júri) e Sábado Animado (público);
- Melhor Cantora: Simone Mendes (júri) e Ana Castela (público);
- Melhor Cantor: João Gomes (júri e público);
- Melhor Música: P do Pecado – Menos É Mais e Simone Mendes (júri e público);
- Revelação: Pedro Novaes (júri e público).
O acesso ao conteúdo será liberado imediatamente após o anúncio.
Deixe um comentário