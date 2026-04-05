O pagamento do 13º salário do INSS em 2026 já tem calendário definido e será novamente antecipado, beneficiando milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. A medida segue o padrão adotado nos últimos anos, com o objetivo de injetar recursos na economia e ajudar no orçamento das famílias logo no primeiro semestre.

Neste ano, o benefício será pago em duas parcelas. A primeira começa a ser depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda parcela será liberada entre 25 de maio e 8 de junho. O pagamento segue o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, o que define a ordem dos depósitos para cada segurado.

Ao todo, cerca de 35 milhões de beneficiários devem receber o valor extra, incluindo aposentados, pensionistas e pessoas que recebem auxílios previdenciários. A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício mensal, sem descontos, enquanto a segunda pode ter incidência de Imposto de Renda, dependendo da faixa de renda.

A antecipação do pagamento tem impacto direto na economia brasileira, movimentando bilhões de reais em poucos meses. Além de ajudar no pagamento de contas e dívidas, o valor também costuma ser usado para consumo, o que aquece diversos setores do comércio.

Pagamento antecipado vira estratégia econômica e alívio financeiro

Nos últimos anos, a antecipação do 13º do INSS se consolidou como uma estratégia do governo para estimular a economia ainda no primeiro semestre. Com bilhões de reais circulando antes do período tradicional, o impacto é sentido em todo o país, principalmente no comércio e nos serviços.

Para os beneficiários, o valor representa um importante reforço no orçamento. Muitos utilizam o dinheiro para quitar dívidas, organizar as finanças ou até realizar compras planejadas, o que transforma o 13º em um dos pagamentos mais aguardados do ano.