O 13º salário pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um direito garantido aos aposentados, pensionistas e a quem recebeu benefícios previdenciários ao longo do ano, como auxílio-acidente ou auxílio-doença. Tradicionalmente, esse abono é pago em duas parcelas, cada uma equivalente a 50% do valor do benefício mensal recebido.

Para 2026, ainda não há calendário oficial divulgado pelo governo federal, pois depende da assinatura de um decreto presidencial que confirme a antecipação dos pagamentos. Se esse decreto for publicado, a expectativa, com base nas práticas dos anos anteriores, é de que a primeira parcela seja liberada entre abril e maio e a segunda entre maio e junho de 2026.

Caso não haja antecipação, o crédito costuma ser feito mais para o segundo semestre, a partir de agosto, conforme o cronograma regular do INSS. Quanto ao valor, o 13º salário acompanha os reajustes dos benefícios previdenciários.

Em 2026, com o novo piso previdenciário fixado em R$ 1.621,00, quem recebe esse valor terá um 13º total de R$ 1.621,00 — dividido em duas parcelas de R$ 810,50 — sem descontos de Imposto de Renda na primeira parte. No caso de quem recebe o teto do INSS, agora em R$ 8.475,55, o abono total pode chegar a esse mesmo valor anual.

O valor efetivo que cada beneficiário receberá depende também do tempo em que o benefício foi pago ao longo do ano: quem começou a receber depois de janeiro tem direito ao 13º proporcional. Para acompanhar o calendário específico e confirmar as datas de pagamento, o segurado pode usar o aplicativo Meu INSS, o site oficial ou ligar para a central de atendimento.

Antecipação pode garantir alívio no orçamento

A antecipação do 13º tem sido adotada nos últimos anos como forma de injetar recursos na economia e aliviar o orçamento de milhões de segurados. Caso o governo federal confirme novamente essa medida por meio de decreto, o pagamento seguirá o cronograma organizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Para evitar golpes e informações falsas, o aposentado ou pensionista deve acompanhar as atualizações apenas pelos canais oficiais, como o aplicativo e o site do Meu INSS ou pela Central 135. A consulta antecipada permite verificar o valor exato a receber, possíveis descontos e a data correta do depósito, garantindo mais segurança e planejamento financeiro.