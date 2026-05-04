Os cães-guia desempenham um papel fundamental na vida de pessoas com deficiência visual, oferecendo autonomia, segurança e mobilidade no dia a dia. Para exercer essa função, o animal precisa ser inteligente, dócil, obediente e ter um comportamento estável — características que algumas raças desenvolvem com mais facilidade.

A seguir, veja cinco das melhores raças utilizadas como cães-guia:

🐕 1. Labrador Retriever

É o mais utilizado no mundo. Extremamente inteligente, sociável e fácil de treinar, o Labrador tem temperamento equilibrado e responde muito bem a comandos, sendo ideal para guiar com segurança.

🐕 2. Golden Retriever

Muito parecido com o Labrador, se destaca pela paciência, docilidade e capacidade de adaptação. É excelente em ambientes movimentados e tem grande facilidade de aprendizado.

🐕 3. Pastor Alemão

Conhecido pela inteligência e atenção, o Pastor Alemão já foi uma das principais escolhas para cães-guia. Ele é leal, protetor e muito eficiente na identificação de obstáculos.

🐕 4. Poodle

Especialmente o de porte grande, o Poodle vem ganhando espaço como cão-guia por ser extremamente inteligente e ter pelagem hipoalergênica — ideal para pessoas com alergias.

🐕 5. Terra Nova

Menos comum, mas muito eficiente, o Terra Nova se destaca pela força, calma e gentileza. Seu porte grande e comportamento estável o tornam uma boa opção para essa função.

Inteligência, calma e obediência são essenciais para a função

Mais do que a raça, o que realmente define um bom cão-guia é o comportamento. Esses animais passam por treinamentos que podem durar cerca de dois anos, aprendendo a desviar de obstáculos, parar em degraus, atravessar ruas e garantir a segurança do tutor em diferentes situações.

Por isso, características como temperamento dócil, facilidade de aprendizado e estabilidade emocional são fundamentais. Não é à toa que Labradores e Goldens dominam esse papel — eles reúnem praticamente todas as qualidades necessárias para se tornarem os “olhos” de quem não pode enxergar.