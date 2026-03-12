Nem sempre é preciso gastar rios de dinheiro para ter um perfume que dure e impressione. Algumas fragrâncias nacionais conseguem fixar na pele por horas e ainda conquistar quem está ao redor. Confira três opções acessíveis que fazem justamente isso, de acordo com informações do site TV Foco.

1. Coffee Woman Seduction

Ideal para quem quer transmitir confiança e sensualidade, o Coffee Woman Seduction mistura notas doces com um toque sofisticado de café. É um perfume que acompanha o dia todo, perfeito para quem tem agenda cheia e quer manter um aroma envolvente e duradouro.

2. Lily Lumière

Se o objetivo é deixar uma impressão elegante, Lily Lumière é imbatível. Com sua mistura de âmbar adocicado e flores delicadas, essa fragrância cria uma presença marcante sem ser exagerada. Excelente escolha para encontros, eventos ou qualquer ocasião que mereça um toque sofisticado.

3. Floratta Red

Floratta Red é a opção versátil do grupo. Seu aroma floral leve é perfeito tanto para o dia a dia quanto para momentos especiais. A fixação é ótima, permitindo que você se sinta confiante o tempo todo, sem precisar de retoques constantes.

Dicas para potencializar a duração

Para que o perfume dure ainda mais, aplique em áreas onde a pele é mais quente, como pulsos, atrás das orelhas e no colo. Hidratar a pele antes da aplicação também ajuda a “segurar” o aroma, garantindo que ele se mantenha por horas.

Escolher perfumes acessíveis que realmente marcam presença é possível. Com essas três opções, você pode experimentar aromas diferentes e ainda cuidar do bolso.