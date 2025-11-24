A segunda-feira (24) será marcada pelo avanço de áreas de instabilidade sobre o Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, influenciadas pelo deslocamento de um cavado em níveis médios da atmosfera, pelo transporte de umidade da Amazônia e pela presença de uma frente fria no oceano. No Norte, o calor aliado à alta umidade segue favorecendo a formação de pancadas de chuva.

As temperaturas ficam mais baixas em partes do Sudeste e do Sul. No Sul, a segunda começa com chuva moderada a forte no norte, na Serra e no litoral norte do Rio Grande do Sul, embora boa parte do estado registre momentos de tempo firme. Em Santa Catarina e no Paraná, as pancadas ganham intensidade ao longo do dia, especialmente à tarde, com possibilidade de temporais e trovoadas.

As temperaturas voltam a subir no Rio Grande do Sul, enquanto Santa Catarina e o leste do Paraná ainda devem registrar sensação térmica mais amena. No Sudeste, o tempo já amanhece instável em todos os estados, e os temporais tendem a ganhar força à tarde, sobretudo no sul e no leste de São Paulo.

O litoral paulista entra em estado de atenção, com previsão de chuva intensa e rajadas de vento que podem atingir 70 km/h. O sul de Minas também permanece em alerta. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo têm risco de tempestades ao longo do dia. As temperaturas diminuem em boa parte da região, com exceção do noroeste e oeste paulista e do Triângulo Mineiro, onde continuam elevadas.

No Centro-Oeste, o calor combinado com a umidade mantém as instabilidades em atuação. Em Mato Grosso e Goiás, as pancadas de chuva começam pela manhã e ganham força durante a tarde, com possibilidade de temporais no leste mato-grossense e em boa parte de Goiás.

Na Bahia, sobretudo na faixa sul e no oeste, há risco de temporais, com pancadas moderadas a fortes. Maranhão e Piauí também seguem com tempo instável, enquanto no Ceará pode chover de forma isolada no interior. No restante do Nordeste, o tempo firme predomina, e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em áreas do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e no extremo norte da Bahia.