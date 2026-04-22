A Mega-Sena continua sendo um jogo totalmente baseado em probabilidade, mas ainda assim muitos apostadores gostam de olhar para o horóscopo como uma forma de inspiração. Nesse cenário, três signos se destacam esse mês por terem maiores oportunidades de ganhar dinheiro.

Leão

Para os leoninos, a fase atual veio com disposição para arriscar mais do que o habitual. Leão está em um momento em que algumas decisões podem trazer recompensas surpreendentes, e essa energia de liderança e ousadia dos leoninos costuma estar ligada a apostas mais seguras e decisões tomadas sem tantas dúvidas.

Aquário

Aquário passa por um momento de intuição mais forte. Os aquarianos costumam seguir ideias que surgem do nada, o que pode até influenciar na hora de escolher números. É uma fase mais criativa, em que tudo parece mais espontâneo e diferente do comum.

Touro

Os taurinos estão em um momento mais estável, mas com sinais de mudança positiva. Touro pode perceber que pequenas escolhas começam a trazer resultados maiores do que imaginava, e isso, junto com algumas surpresas, pode acabar abrindo espaço para ganhos inesperados.

Números e referência das previsões

Segundo o site Estado de Minas, cada signo costuma ser ligado a alguns números: Leão aparece com 5, 8, 12, 18 e 23; Aquário com 4, 5, 7, 8 e 29; já Touro com 2, 6, 7, 11 e 20.