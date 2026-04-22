No trânsito, existem placas que todo mundo reconhece de imediato e sabe o que significa, mas também há algumas que acabam gerando dúvida por serem menos comuns. A placa que mostra um homem empurrando um carrinho de mão é um bom exemplo disso, pois muita gente não entende seu significado de imediato, apesar de a imagem ser bem clara.

Essa sinalização indica que não é permitido circular com carrinhos de mão naquele local, justamente para evitar problemas no uso do espaço ou fluxo de pessoas.

Esse tipo de placa geralmente é colocado em lugares onde há muita circulação de pedestres ou onde a segurança precisa ser reforçada, como calçadões, áreas de lazer, centros comerciais e até parques.

Que tipo de sinalização é essa?

Ela faz parte das placas de regulamentação, que servem para informar regras obrigatórias ou proibições no trânsito. No caso dessa placa, o objetivo é justamente deixar claro que carrinhos de mão não podem passar por ali, garantindo que o espaço seja usado da forma mais segura e organizada possível.