A Braskem, empresa que comanda a maior parte do Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, trocou de dono. A mudança representa um passo importante para um dos principais centros industriais do setor químico no país e aconteceu após anos de tentativa de venda por parte dos antigos controladores, que buscavam reorganizar as finanças.

A participação que garantia o controle da empresa estava nas mãos da Novonor, junto com a NSP Investimentos. Esse bloco vendeu sua fatia para o fundo Shine I FIP, assessorado pela IG4 Capital Group.

Com isso, o fundo passou a ser o principal responsável pelas decisões da companhia. Ainda assim, a Petrobras continua como uma sócia relevante e segue participando da gestão.

Como fica o controle

De acordo com informações da IstoÉ Dinheiro, a nova estrutura coloca o Shine I FIP como dono da maior parte das ações com direito a voto, enquanto a Petrobras mantém uma participação importante. Apesar disso, ainda falta concluir o acordo entre os acionistas, que vai definir como será a governança e a tomada de decisões.

Também está previsto que o novo controlador faça uma oferta para comprar ações que estão no mercado, processo que será acompanhado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Próximos passos

A operação já recebeu aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o que permite seguir com a implementação das mudanças. Agora, o foco da nova gestão deve ser melhorar os resultados da empresa, que enfrenta desafios como concorrência internacional e parte da produção parada. A ideia é reorganizar a operação e tornar a Braskem mais eficiente e competitiva nos próximos anos.