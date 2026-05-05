A partir deste ano, as escolas vão passar por uma mudança importante no Brasil. As regras mais flexíveis que foram adotadas devido à pandemia para ajudar os alunos a continuarem nas escolas agora estão chegando ao fim. Com isso, as escolas voltarão a dar mais importância para notas, presença e desempenho dos alunos. As informações são do site Estado de Minas.

Com as novas regras, os alunos vão precisar ter notas mínimas e também manter uma boa frequência escolar. Quem faltar demais pode ter problemas para passar de ano, já que a presença em sala volta a ser um ponto muito importante.

Outra mudança importante é o reforço em disciplinas básicas, como Português e Matemática, principalmente no Ensino Médio. Essas matérias vão ganhar mais tempo na grade escolar para ajudar a recuperar conteúdos que ficaram mais fracos nos últimos anos.

Além disso, as escolas devem oferecer mais apoio para os alunos que tiverem dificuldade, com aulas de reforço e acompanhamento mais próximo, para evitar que alguém fique para trás.

Saindo do período de exceção

As regras mais flexíveis foram criadas durante a pandemia e ajudaram a evitar uma grande evasão escolar, sendo muito importantes naquele período. Mas agora, com a situação mais estável, o sistema de ensino volta a funcionar com regras mais firmes, buscando melhorar o aprendizado e preparar melhor os estudantes.