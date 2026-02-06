Se você está pensando em comprar um sedã zero-quilômetro em 2026 e quer economizar, vale conferir os modelos mais acessíveis do mercado brasileiro. As montadoras oferecem opções com diferentes tamanhos de motor, tipo de câmbio e capacidades de porta-malas, atendendo a diferentes necessidades de uso urbano e rodoviário.

Em 5º lugar está o Honda City, com preços entre R$ 117.500 e R$ 152.700. O sedã japonês traz motor 1.5 flex de 126 cv combinado com câmbio automático do tipo CVT, reconhecido pela suavidade nas trocas de marcha, além de um porta-malas espaçoso de cerca de 519 litros.

Na 4ª posição aparece o Volkswagen Virtus, cuja faixa de preços vai de R$ 112.890 a R$ 174.890. Ele oferece opções de motorização turbo — 1.0 TSI com até 128 cv ou 1.4 TSI mais potente — e câmbio manual de cinco marchas ou automático de seis, além de um dos maiores porta-malas da categoria, com 521 litros.

O Fiat Cronos fica com o 3º lugar, custando entre R$ 108.990 e R$ 124.990. O sedã tem motores 1.0 flex de até 75 cv ou 1.3 flex de 107 cv, com opções de câmbio manual de cinco marchas ou automático CVT e um porta-malas generoso de 525 litros.

Em 2º lugar está o Chevrolet Onix Plus, com preços variando de R$ 108.990 a R$ 139.390. O carro pode ser equipado com motor 1.0 aspirado ou 1.0 turbo, com câmbio manual de seis marchas ou automático de seis, sendo uma opção equilibrada entre desempenho e economia.

O sedã mais barato do Brasil em 2026 é o Hyundai HB20S, com valores entre R$ 104.290 e R$ 137.510. Ele vem com motor 1.0 flex de até 80 cv ou versão turbo de 120 cv e câmbio manual de cinco marchas ou automático de seis, combinando economia de combustível com desempenho adequado para uso cotidiano.