Muitas pessoas acreditam que, ao contrair uma dívida, não há outra saída além de pagar exatamente o valor cobrado pelos credores. No entanto, a legislação brasileira oferece mecanismos que podem reduzir, revisar ou até anular cobranças consideradas irregulares. O Código de Defesa do Consumidor e normas financeiras estabelecem regras que protegem o consumidor contra práticas abusivas.

Um dos direitos pouco conhecidos é a proibição da chamada venda casada. Isso ocorre quando uma instituição financeira condiciona a concessão de crédito à contratação de outro produto, como seguro ou título de capitalização. Caso o consumidor tenha sido obrigado a aceitar esse tipo de serviço para conseguir um empréstimo, a cobrança pode ser considerada abusiva e questionada judicialmente.

Outro ponto importante está relacionado à Lei do Superendividamento, que reforçou direitos dos consumidores em situação financeira crítica. A legislação permite renegociar dívidas preservando o chamado “mínimo existencial”, ou seja, uma parte da renda necessária para despesas básicas não pode ser comprometida com pagamentos aos credores.

Também existe o direito de cancelar débitos automáticos não autorizados. Normas do sistema financeiro determinam que qualquer desconto em conta precisa da autorização expressa do titular. Caso um banco ou empresa faça cobranças sem consentimento válido, o consumidor pode cancelar a autorização e contestar os valores debitados.

Por fim, o consumidor pode contestar cobranças sem comprovação de contratação e juros considerados abusivos. Se a empresa não apresentar o contrato ou prova da dívida, a cobrança pode ser questionada, e pagamentos indevidos podem até ser devolvidos em dobro.

Conhecer a lei pode evitar prejuízos

Muitos consumidores acabam pagando valores indevidos ou aceitando condições desfavoráveis simplesmente por desconhecer os próprios direitos. Em diversas situações, cobranças abusivas passam despercebidas, seja por falta de informação ou pelo receio de questionar instituições financeiras e empresas credoras.

Especialistas em direito do consumidor reforçam que, diante de qualquer cobrança suspeita, o ideal é solicitar documentos, contratos e detalhes da dívida antes de efetuar pagamentos. Caso sejam identificadas irregularidades, o consumidor pode recorrer a órgãos de defesa, como o Procon, ou até buscar a revisão judicial do débito, garantindo que apenas valores legítimos sejam cobrados.