Viajar de carro pelo Brasil é uma experiência que combina liberdade, paisagens marcantes e a possibilidade de descobrir o país em outro ritmo.

Com cerca de 1,5 milhão de quilômetros de estradas e rodovias, o Brasil possui a quarta maior malha viária do mundo. Apesar de apenas uma parte desse total ser pavimentada, há inúmeros caminhos que valem a viagem, especialmente para quem gosta de dirigir e explorar novos destinos.

Antes de cair na estrada, alguns cuidados são indispensáveis. A revisão do veículo deve estar em dia e o planejamento básico do trajeto ajuda a evitar imprevistos.

Embora a viagem rodoviária permita mudanças de rota ao longo do caminho, é justamente essa flexibilidade que exige mais preparo do motorista. O tipo de veículo também influencia diretamente a experiência, já que SUVs, especialmente os com tração 4×4, costumam oferecer mais conforto e segurança tanto no asfalto irregular quanto nas estradas de terra.

A seguir, reunimos algumas das estradas mais bonitas do país, que aliam cenários impressionantes e boa estrutura turística.

Curvas e mirantes no Sul

Em Santa Catarina, a Serra do Rio do Rastro é um dos trajetos mais emblemáticos do Brasil. A SC-390 liga Lauro Müller a Bom Jardim da Serra em um percurso curto, porém intenso. São dezenas de curvas fechadas, trechos estreitos e vistas que se abrem para cânions, cascatas e formações rochosas. No ponto mais alto, a mais de 1.400 metros de altitude, o mirante oferece uma vista ampla da Serra Geral e, em dias de céu limpo, permite enxergar o litoral.

Serra da Graciosa

Ainda na região Sul, a Serra da Graciosa, no Paraná, atravessa a Mata Atlântica preservada e conecta Curitiba ao litoral. A rodovia mantém um trecho histórico com paralelepípedos e passa por áreas que fizeram parte do antigo caminho dos tropeiros. Ao longo do percurso, há recantos para descanso e contato direto com a natureza.

História e tradição em Minas Gerais

A Estrada Real é um dos roteiros mais conhecidos do país. Criada no período colonial para o transporte de ouro e diamantes, hoje a rota reúne cidades históricas, paisagens naturais e gastronomia típica. Um dos trechos mais procurados é o Caminho Velho, entre Carrancas e Ouro Preto, ideal para quem deseja viajar sem pressa e explorar cada parada.

Natureza selvagem no Centro-Oeste

No Mato Grosso, a Transpantaneira oferece uma experiência totalmente diferente. A estrada de terra corta o Pantanal e funciona como um verdadeiro corredor de observação da fauna. Durante o trajeto, é comum avistar jacarés, capivaras e diversas aves. Como não há postos de combustível nem sinal de celular, o planejamento é essencial.

Litoral e paisagens abertas no Nordeste

Na Bahia, a BA-099, conhecida como Estrada do Coco e Linha Verde, acompanha o litoral entre Salvador e Sergipe. O percurso é marcado por praias, coqueirais e vilas conhecidas, como Praia do Forte e Mangue Seco. Com pista bem conservada, é ideal para quem busca uma viagem tranquila e cheia de paisagens tropicais.