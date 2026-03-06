Chegar aos 60 anos pode marcar o início de uma fase cheia de novas possibilidades. Para aproveitar melhor esse período da vida, especialistas apontam que algumas mudanças de comportamento ajudam a aumentar o bem-estar e a sensação de felicidade. Mais do que reinventar completamente a rotina, a ideia é abandonar hábitos que limitam a liberdade.

O primeiro passo é não se limitar por causa da idade. Muitas pessoas passam a acreditar que certos sonhos ou atividades “não são mais para elas”, mas isso está longe da realidade. Aprender algo novo, viajar, iniciar um projeto pessoal ou até empreender são caminhos possíveis em qualquer fase da vida. A idade marca apenas o tempo vivido, não o potencial de continuar evoluindo.

Outro ponto essencial é cuidar da saúde física. Manter o corpo ativo por meio de caminhadas, exercícios de força ou pequenas atividades ao longo do dia ajuda a aumentar a energia e melhorar o humor. Pequenas atitudes, como subir escadas em vez de usar o elevador ou fazer trajetos a pé, já fazem diferença significativa na qualidade de vida.

Por fim, é importante manter as paixões e aprender a viver o presente sem tentar agradar a todos o tempo todo. Retomar hobbies ou descobrir novos interesses pode trazer entusiasmo e propósito para o dia a dia. Ao mesmo tempo, aprender a dizer “não” quando necessário ajuda a preservar a paz mental e permite dedicar mais tempo ao que realmente traz felicidade.

Aprender a se adaptar também faz parte do envelhecer bem

Outro hábito importante para viver melhor depois dos 60 anos é evitar ficar preso ao passado. Recordar momentos felizes pode ser positivo, mas viver constantemente comparando o presente com outras fases da vida pode gerar frustração. Aceitar as mudanças e encarar novas experiências com curiosidade ajuda a tornar essa etapa mais leve e cheia de possibilidades.

Além disso, especialistas destacam que cultivar interesses pessoais e manter conexões sociais são atitudes que contribuem diretamente para o bem-estar. Atividades que dão prazer, convivência com amigos e familiares e uma rotina com propósito ajudam a manter a mente ativa e reforçam a sensação de satisfação com a própria vida.