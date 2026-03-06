A Copa do Mundo de 2026 promete reunir grandes talentos do futebol mundial, e alguns meias de destaque podem se tornar reforços valiosos para clubes ao redor do planeta. Um exemplo é Bernardo Silva, de 31 anos, atualmente no Manchester City. Com 107 jogos e 14 gols pela Seleção de Portugal, Bernardo tem contrato até julho de 2026, deixando seu futuro em aberto.

Outro veterano de peso é Luka Modric, meia de 40 anos que fez história no Real Madrid e hoje defende o Milan. Com 194 partidas e 28 gols pela Croácia, Modric continua em ótima forma física e técnica, podendo renovar seu contrato por mais um ano. Sua experiência e visão de jogo fazem dele um reforço estratégico para qualquer equipe que busque liderança em campo.

O Brasil também terá representantes de peso, como Casemiro, volante de 34 anos do Manchester United. Com 82 partidas e 8 gols pela Seleção Brasileira, ele deve assumir a faixa de capitão na disputa pelo hexacampeonato. Ex-Porto e Real Madrid, Casemiro encerra contrato no meio do ano e cogita um retorno ao Brasil, o que pode abrir oportunidades para clubes interessados em seu retorno.

A Alemanha terá Leon Goretzka, meia de 31 anos do Bayern de Munique. Com 67 jogos e 15 gols pela seleção, Goretzka é conhecido por sua experiência e capacidade de orientar jogadores mais jovens. O clube já comunicou que não renovará seu contrato, que termina em julho, tornando-o uma opção atrativa no mercado internacional.

Por fim, há Franck Kessié, meia de 29 anos do Al-Ahli. Com 98 partidas e 14 gols pela Costa do Marfim, Kessié passou por clubes como Atalanta, Milan e Barcelona antes de ir para a Arábia Saudita. Seu contrato se encerra em julho, o que o torna disponível para negociações, oferecendo experiência e força física a qualquer equipe que queira reforçar o meio-campo.