O Flamengo perdeu pontos importantes no Campeonato Brasileiro Sub-20 e acabou caindo para a 8ª colocação na tabela. A queda aconteceu após a derrota na última rodada, resultado que impactou diretamente a posição da equipe e mudou o cenário da competição para o clube carioca.

O revés veio diante do Bahia, que venceu a partida com um golaço e ainda conseguiu ultrapassar o time rubro-negro na classificação. O confronto foi marcado pelo equilíbrio, mas o detalhe técnico acabou fazendo a diferença, evidenciando o alto nível de competitividade entre as equipes nesta fase do campeonato.

Com a derrota, o Flamengo viu sua sequência de quatro jogos invicto ser interrompida e perdeu a oportunidade de se manter entre os primeiros colocados. A disputa segue acirrada, e qualquer tropeço pode custar caro na briga pelas posições mais altas, especialmente em um torneio curto e altamente competitivo como o Sub-20.

Agora, a equipe precisa reagir rapidamente nas próximas rodadas para recuperar espaço e voltar a figurar entre os principais times da competição. O desempenho nos próximos jogos será decisivo para definir o rumo do clube no torneio e suas chances de classificação.

A agenda do Flamengo no Brasileirão Sub-20

10ª rodada – 07/05, 21h30 – Flamengo x Palmeiras

11ª rodada – 13/05, 17h00 – Botafogo x Flamengo

12ª rodada – 16/05, 15h00 – Juventude x Flamengo

13ª rodada – 21/05, 21h30 – Flamengo x Santos

14ª rodada – 27/05, a definir – América-MG x Flamengo

15ª rodada – 10/06, a definir – Flamengo x Athletico-PR

16ª rodada – 17/06, a definir – Flamengo x Cuiabá

17ª rodada – 21/06, a definir – São Paulo x Flamengo

18ª rodada – 24/06, a definir – Corinthians x Flamengo

19ª rodada – 01/07, a definir – Flamengo x Avaí