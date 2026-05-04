No dia 23 de março, a Receita Federal do Brasil deu início ao prazo oficial para a declaração do Imposto de Renda de 2026, permitindo que os contribuintes que precisam prestar contas já pudessem enviar suas informações a partir da data.

E agora, com a chegada do mês de maio, cresce a urgência para o envio dos dados, uma vez que a contagem regressiva para o encerramento do prazo está prestes a começar.

Isso porque, conforme divulgado pela Receita em uma coletiva de imprensa realizada nas primeiras semanas de março, os cidadãos terão até o dia 29 de maio para encaminhar suas declarações.

Com isso, restam apenas cerca de 25 dias para organizar as finanças, identificar as as informações necessárias para preencher o documento e, com isso, prestar conta com o órgão para evitar problemas fiscais.

Vale lembrar que o sistema da Receita funciona todos os dias da semana. Sendo assim, as declarações podem ser encaminhadas até mesmo aos sábados e domingos.

Como declarar o Imposto de Renda: confira o passo a passo

A declaração do Imposto de Renda pode ser feita virtualmente por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD), que precisa ser instalado no computador, portal e-CAC ou pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”. Ao acessar o canal de preferência, basta seguir o seguinte procedimento:

Reunir toda a documentação, incluindo informes de rendimentos (empresas, bancos), recibos de saúde, educação e registros de bens (imóveis, veículos);

Na aba da declaração, selecionar a opção “Iniciar com Pré-preenchida” para importar dados automaticamente;

Verificar todas as informações geradas, analisando-as com base na documentação reunida, para conferir se os dados transmitidos estão corretos;

Escolher entre o modelo Simplificado (desconto padrão de 20%) ou Completo (deduções legais), optando pela alternativa mais vantajosa;

Após confirmar as informações, basta enviar a declaração e salvar o recibo gerado.

Caso o documento seja encaminhado com algum equívoco, é possível corrigir as informações com a ajuda de uma declaração retificadora, que substitui integralmente o envio anterior.