Encontrar um celular com bom desempenho e preço acessível ficou mais fácil em 2026. Marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi e Realme seguem apostando em aparelhos intermediários que entregam bateria duradoura, câmeras competentes e desempenho suficiente para redes sociais, vídeos e até alguns jogos.

Modelos como Galaxy A16 5G, Redmi Note 14 e Moto G35 aparecem entre os mais recomendados por especialistas e consumidores. O Samsung Galaxy A16 5G é uma das opções mais equilibradas do mercado atualmente. O aparelho chama atenção pela tela Super AMOLED de 6,7 polegadas, bateria de 5.000 mAh e suporte ao 5G.

Já o Redmi Note 14 aposta em câmera de 108 MP e tela AMOLED com 120 Hz, recursos normalmente encontrados em aparelhos mais caros. Outra alternativa interessante é o Motorola Moto G35, que ganhou destaque pelo desempenho consistente e experiência mais limpa do Android.

O modelo agrada principalmente quem busca um aparelho confiável para uso diário sem gastar muito. Também vale citar o Realme C75, conhecido pela bateria de longa duração e boa quantidade de memória RAM, além do Galaxy A07 5G, que aparece como um dos celulares mais baratos com internet móvel de nova geração.

Para quem pretende economizar em maio de 2026, esses celulares conseguem unir preço competitivo e recursos modernos. Especialistas destacam que aparelhos com pelo menos 4 GB de RAM, bateria acima de 5.000 mAh e armazenamento de 128 GB já oferecem uma experiência bastante satisfatória para a maioria dos usuários.

O que avaliar antes de comprar um celular barato em 2026

Mesmo entre os modelos mais acessíveis, alguns detalhes fazem bastante diferença no uso diário. A quantidade de memória RAM, por exemplo, influencia diretamente na fluidez do aparelho. Hoje, especialistas recomendam pelo menos 4 GB para evitar travamentos em aplicativos e multitarefas, enquanto versões com 6 GB ou 8 GB garantem maior longevidade.

Outro ponto importante é a qualidade da tela e a duração da bateria. Celulares com painel AMOLED e taxa de atualização de 90 Hz ou 120 Hz entregam imagens mais fluidas e agradáveis para vídeos e redes sociais. Já baterias de 5.000 mAh ou mais conseguem oferecer autonomia suficiente para um dia inteiro longe da tomada, algo que virou prioridade para muitos consumidores brasileiros.