Cinco anos após vencer o Big Brother Brasil 21, Juliette continua colhendo os frutos do enorme sucesso conquistado no reality. Aos 36 anos, a artista revelou detalhes da luxuosa mansão onde vive na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após uma grande reforma que deixou o imóvel ainda mais sofisticado e personalizado.

A residência foi apresentada em um tour para a revista Casa Vogue e chama atenção pela mistura de modernidade, conforto e referências à cultura nordestina. Segundo Juliette, o principal objetivo do projeto era criar um espaço acolhedor, amplo e que representasse suas origens e sua personalidade.

Diversos ambientes da casa receberam elementos ligados ao Nordeste brasileiro, incluindo peças artesanais, decoração temática e até um quadro em homenagem aos nove estados da região. A campeã do BBB também fez questão de incluir referências aos “cactos”, nome dado aos fãs que a acompanharam durante sua trajetória no programa e ajudaram a impulsionar sua carreira.

Entre os espaços mais luxuosos da mansão estão cinema privativo, academia completa, estúdio de gravação, adega sofisticada, sala de reuniões e um espaço exclusivo para sua coleção de motos. A área externa também impressiona, com piscina integrada aos ambientes internos, jardim amplo, iluminação natural e áreas planejadas para receber amigos e familiares com conforto.

Mansão foi pensada para unir luxo e identidade pessoal

A integração entre os ambientes internos e externos se tornou uma das prioridades no projeto da casa. Juliette buscou criar espaços amplos, ventilados e funcionais, valorizando conforto, convivência e contato com a natureza em diferentes áreas da residência.

Além da vida luxuosa, a ex-BBB segue investindo fortemente na carreira artística. Atualmente, Juliette divide sua rotina entre projetos musicais, campanhas publicitárias e participação na televisão, integrando o elenco do Saia Justa.