Nos últimos dias, muita gente se assustou ao ver as notícias sobre os produtos da marca Ypê. Mas a suspensão da produção é uma medida de segurança.

Tudo começou com uma decisão da Anvisa, que determinou o recolhimento de determinados produtos como detergentes, sabões líquidos e desinfetantes. Essa ação foi tomada por precaução, após suspeitas de problemas no controle de qualidade durante a produção.

Quais produtos foram afetados?

A medida não atingiu toda a marca, mas apenas alguns lotes, principalmente aqueles com final 1 no número de fabricação. Isso significa que a maioria dos produtos continua sendo vendida normalmente no mercado.

O principal motivo da preocupação é o risco de contaminação por uma bactéria chamada Pseudomonas aeruginosa, que pode causar infecções, especialmente em pessoas com baixa imunidade. Por isso, a Anvisa agiu de forma preventiva, para evitar qualquer possibilidade de risco à saúde.

O que foi encontrado na fábrica?

A fiscalização aconteceu na unidade da empresa em Amparo, no interior de São Paulo, com a participação de técnicos da vigilância sanitária. Durante a inspeção, foram analisadas áreas de produção, armazenamento e controle de qualidade.

Os fiscais observaram problemas estruturais em alguns equipamentos, como sinais de desgaste e corrosão, além de resíduos de produtos antigos que poderiam ter sido reutilizados de forma inadequada. Também foram apontadas falhas em processos internos que garantem a segurança e a padronização da fabricação.

Quais as orientações?

A orientação é apenas conferir o lote do produto antes de usar, verificar se ele faz parte da lista de recolhimento e solicitar a devolução ou troca. A empresa já está trabalhando junto aos órgãos responsáveis para corrigir os problemas e reforçar seus controles de qualidade.