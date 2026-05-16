A ArcelorMittal consolidou sua posição como a maior siderúrgica do Brasil ao alcançar a impressionante marca de 15,3 milhões de toneladas de aço produzidas por ano. O desempenho coloca a empresa no centro da transformação vivida pelo setor siderúrgico brasileiro, marcado por disputas comerciais, grandes aquisições e investimentos bilionários em sustentabilidade.

Nos últimos anos, a indústria do aço no país passou por uma forte reorganização. Em meio ao aumento das importações e à pressão sobre os lucros das empresas, gigantes do setor intensificaram movimentos estratégicos para ampliar participação no mercado. Nesse cenário, a ArcelorMittal ganhou destaque ao apostar fortemente no chamado “aço verde”, produzido com menor impacto ambiental.

O principal passo dessa expansão aconteceu em março de 2023, quando a empresa concluiu a aquisição da Companhia Siderúrgica do Pecém, no Ceará, em uma operação avaliada em US$ 2,2 bilhões. A unidade, que anteriormente era controlada por uma parceria entre Vale, Dongkuk e Posco, adicionou cerca de 3 milhões de toneladas à capacidade produtiva da companhia.

Com a incorporação da siderúrgica cearense, a ArcelorMittal elevou seu potencial total para aproximadamente 15,5 milhões de toneladas anuais. Além disso, a empresa mantém um plano robusto de investimentos estimado em R$ 25 bilhões, reforçando sua estratégia de modernização industrial e liderança no mercado brasileiro de aço.

Gigantes do setor ampliam disputa no mercado brasileiro

A expansão da ArcelorMittal provocou uma reação imediata entre outras grandes empresas da siderurgia nacional. A Ternium assumiu o controle acionário da Usiminas em 2023, fortalecendo sua presença no segmento de aços planos e aumentando a concorrência entre as gigantes do setor.

Já a Companhia Siderúrgica Nacional, conhecida como CSN, anunciou um plano de investimentos de R$ 7,9 bilhões até 2028. O objetivo é modernizar sua principal usina, localizada em Volta Redonda, além de ampliar a capacidade produtiva para enfrentar a crescente competitividade do mercado siderúrgico brasileiro.