Ao longo da história, algumas profissões que antes eram consideradas símbolos de prestígio e luxo acabaram desaparecendo com o avanço da tecnologia e as mudanças sociais. De ocupações sofisticadas em palácios e grandes empresas a funções que exigiam habilidades raras e valorizadas, muitas delas hoje são praticamente desconhecidas. Relembre cinco delas:

Datilógrafo

Antes da popularização dos computadores, o datilógrafo era uma figura essencial em escritórios, cartórios e grandes empresas. Sua habilidade em digitar rapidamente e com precisão era extremamente valorizada, tornando-o um profissional de prestígio. Hoje, com teclados digitais e softwares de digitação automática, a função praticamente desapareceu, deixando apenas lembranças de uma época em que digitar bem era sinônimo de status profissional.

Operador de mimeógrafo

O operador de mimeógrafo era responsável por reproduzir documentos em grande quantidade usando máquinas de impressão manual. Muito requisitado em escolas, órgãos públicos e empresas, esse profissional garantia a comunicação e a circulação de informações de forma eficiente. Com a chegada das fotocopiadoras e impressoras modernas, o trabalho tornou-se obsoleto, e a profissão deixou de existir.

Fotógrafo de vidro ou de placa

No início da fotografia, registrar imagens exigia técnicas complexas e equipamentos pesados. O fotógrafo de vidro ou de placa trabalhava com negativos de vidro, produzindo retratos de altíssima qualidade que eram considerados luxuosos. Com a evolução da fotografia digital e o barateamento dos equipamentos, essa prática desapareceu, tornando-se uma raridade histórica.

Reparador de calçados manual

Antigamente, ter sapatos de qualidade era sinônimo de status, e o reparador de calçados manual era altamente valorizado por sua habilidade em consertar e dar acabamento perfeito aos calçados. Hoje, a produção em massa e o consumo de calçados descartáveis diminuíram a demanda por esse trabalho artesanal, tornando a profissão quase extinta.

Afiador de facas e tesouras

O afiador de facas e tesouras era um profissional indispensável em cozinhas, mercados e lares, garantindo que utensílios cortantes mantivessem seu desempenho. Com o surgimento de produtos mais baratos e descartáveis, bem como facas de qualidade duradoura, a necessidade de um afiador se tornou rara, transformando a profissão em uma curiosidade do passado.