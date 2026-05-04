Na Alemanha, existe uma regra bastante conhecida que limita o barulho em áreas residenciais depois das 22h, a chamada Nachtruhe. Essa norma faz parte da rotina do país há muitos anos, porém, a partir de julho, ela vai passar por uma mudança temporária.

O motivo é a Copa do Mundo deste ano, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Como esses países têm fuso horário diferente da Europa, muitos jogos acontecerão durante a madrugada no horário alemão. Sem essa mudança, seria difícil para os torcedores assistirem às partidas com os amigos ou familiares, algo muito comum em eventos desse tipo. Por isso, a ideia é permitir que as pessoas possam se reunir e acompanhar os jogos mesmo fora do horário de silêncio.

O que vai mudar?

A regra, que normalmente exige silêncio entre 22h e 6h, continuará existindo, mas poderá ser flexibilizada. Isso significa que, em alguns dias e locais, será permitido fazer mais barulho, principalmente em eventos públicos.

Segundo o site O Antagonista, cada cidade precisará liberar o uso de espaços públicos para atividades, como transmissões em praças, bares ou áreas abertas. Cidades como Berlim, Munique e Hamburgo estão entre as que devem aplicar essa regra.

Regra mais flexível, mas ainda controlada

É importante lembrar que a lei do silêncio não deixa de existir no país. O objetivo é só criar uma exceção enquanto a Copa do Mundo acontece. Ainda haverá controle de volume, regras locais e limites para evitar exageros.