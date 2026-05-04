Agora é oficial: a Seleção Brasileira está de volta ao EA Sports FC 26, mais conhecido como Fifa, depois de anos fora. Segundo informações do jornal Lance, a novidade foi revelada no perfil oficial da Seleção no Instagram, e deixou muitos fãs empolgados, já que esse era um retorno aguardado há bastante tempo.

Dessa vez, a Seleção chega com tudo liberado, incluindo uniforme oficial, escudo e jogadores com nomes e rostos reais. Isso só foi possível graças a um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que permitiu usar a imagem completa do time.

Por que a Seleção demorou para voltar

A ausência da Seleção por anos aconteceu por causa de problemas com direitos de imagem e contratos, já que cada jogador tem suas próprias regras, e isso dificultava um acordo geral. Agora, com esse acordo com a CBF, tudo fica mais organizado, permitindo o retorno do Brasil ao jogo.

Retorno no momento certo

A volta da Seleção ao jogo acontece em um momento em que o futebol está em destaque no mundo todo com a Copa. Isso aumenta ainda mais a expectativa por novidades dentro do jogo.