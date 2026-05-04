A multinacional japonesa Yanmar confirmou um dos maiores investimentos industriais recentes no Brasil. A empresa vai construir uma nova fábrica no país, com aporte que gira em torno de R$ 250 milhões a R$ 280 milhões, reforçando sua aposta no crescimento do agronegócio nacional.

A nova unidade será instalada em Indaiatuba, local que já abriga operações da companhia há décadas. A escolha não é por acaso: a cidade é considerada estratégica para a empresa, que pretende centralizar suas atividades em um único complexo industrial mais moderno e eficiente.

O projeto faz parte de um plano de expansão ambicioso da Yanmar no Brasil. Atualmente operando próximo do limite produtivo, a empresa pretende ampliar significativamente sua capacidade com a nova planta, atendendo à crescente demanda por máquinas agrícolas, especialmente entre pequenos e médios produtores rurais.

Além disso, a fábrica deve impulsionar a economia local com geração de empregos diretos e indiretos, fortalecendo ainda mais a presença da gigante japonesa no mercado brasileiro. A expectativa é que o novo complexo industrial entre em operação a partir de 2027, marcando um novo capítulo na atuação da empresa no país.

Projeto prevê expansão da produção e integração total das operações

A construção da nova fábrica será realizada em etapas, com um cronograma que se estende até o fim da década. A primeira fase prevê a transferência da produção para o novo espaço, seguida pela integração das operações logísticas e, por fim, a unificação das áreas administrativas em um único local.

Com a nova estrutura, a Yanmar pretende aumentar sua produção anual e melhorar a eficiência operacional. A iniciativa também acompanha o crescimento da mecanização agrícola no Brasil, considerado um dos principais motores para o avanço da produtividade no campo nos próximos anos.