O mercado brasileiro de SUVs compactos está mais diversificado do que nunca, oferecendo opções que vão desde economia e praticidade até tecnologia e estilo. Selecionamos cinco modelos de entrada, destacando desempenho, conforto, conectividade e diferenciais de cada um, com base em informações oficiais dos fabricantes em 2026.

Nissan Kicks Play 1.6 CVT

O Kicks Play se destaca por conectividade e segurança, com motor 1.6 de 113 cv e câmbio CVT com seis marchas. Inclui seis airbags, direção elétrica e sensor de pressão dos pneus.

Diferencial: ideal para uso familiar, conectividade completa e conforto.

Observação: indicado para quem valoriza conforto e tecnologia no cotidiano.

Renault Kardian Evolution 1.0 TCe MT

O Kardian Evolution combina motor turbo 1.0 TCe de 125 cv com câmbio manual de seis marchas. Equipado com seis airbags, ar-condicionado digital e sensores de estacionamento.

Diferencial: performance turbo com bom consumo de combustível.

Observação: atualizações de cores e equipamentos em 2026 aumentam o apelo estético.

Volkswagen Tera MPI MT

O Tera é a aposta recente da Volkswagen no segmento compacto, com motor 1.0 aspirado de 84 cv e câmbio manual de cinco marchas. Porta-malas de 350 litros e seis airbags garantem conforto e segurança.

Diferencial: central VW Play de 10,1″ e painel digital de 8″ oferecem tecnologia moderna por um preço competitivo.

Observação: indicado para quem valoriza confiabilidade e conforto.

Fiat Pulse Drive 1.3 MT

O Pulse Drive é a opção mais acessível da Fiat, equipado com motor aspirado 1.3 de 107 cv e câmbio manual de cinco marchas, segundo configurador oficial da Fiat. Seu porta-malas de 370 litros, ar-condicionado automático e central multimídia de 8,4″ garantem funcionalidade no dia a dia.

Diferencial: design atualizado em 2026, alinhado à identidade visual europeia da marca.

Observação: ideal para quem prioriza economia e praticidade urbana.

Citroën Basalt 1.0 Feel MT

O Basalt é o SUV-cupê mais acessível da Citroën, com motor 1.0 de 75 cv e câmbio manual de cinco marchas. Inclui painel digital, central multimídia de 10″ e quatro airbags, combinando segurança e tecnologia.

Diferencial: estilo diferenciado, ótimo para se destacar.

Observação: adequado para uso urbano, com desempenho suficiente para trajetos diários.