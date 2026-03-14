A mais recente lista de bilionários divulgada pela Forbes revelou a presença de dezenas de brasileiros entre as pessoas mais ricas do planeta. De acordo com o levantamento, cerca de 70 brasileiros aparecem no ranking global, confirmando a forte presença do país no grupo das maiores fortunas do mundo.

O brasileiro mais bem colocado no ranking continua sendo Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. Nascido em São Paulo e atualmente residente em Singapura, ele possui uma fortuna estimada em mais de R$ 200 bilhões, impulsionada principalmente pela valorização das ações da empresa controladora da rede social, a Meta.

Logo atrás aparecem nomes tradicionais do mercado financeiro e empresarial brasileiro, como Vicky Safra e família, herdeiros do Banco Safra, além do empresário Jorge Paulo Lemann, conhecido por seus investimentos globais e participação na gigante cervejeira AB InBev. Esses empresários acumulam fortunas de dezenas de bilhões de reais e permanecem entre os mais influentes do país.

A lista da Forbes leva em conta patrimônios avaliados principalmente por participações em empresas, valor de ações na bolsa e investimentos conhecidos publicamente. O ranking é atualizado periodicamente para refletir as mudanças no mercado financeiro e o crescimento ou queda das grandes fortunas ao redor do mundo.

Além de destacar grandes empresários, o levantamento também mostra a diversidade de setores que geram riqueza no Brasil, como tecnologia, bancos, indústria, agronegócio e varejo. Para especialistas, a presença de dezenas de brasileiros no ranking reforça o peso econômico do país e evidencia como diferentes áreas continuam criando grandes fortunas ao longo dos anos.

Os 10 brasileiros mais ricos segundo a Forbes