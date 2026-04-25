A morte de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes do basquete mundial, gerou grande comoção no Brasil e no exterior. O ex-jogador faleceu aos 68 anos após passar mal em casa, o que mobilizou rapidamente familiares. Ele foi levado às pressas para um hospital na Grande São Paulo. Apesar do atendimento, o quadro já era considerado extremamente grave.

De acordo com informações divulgadas, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória, quando coração e respiração param simultaneamente. O ídolo já teria chegado à unidade hospitalar sem sinais vitais. Isso dificultou qualquer tentativa de reanimação por parte da equipe médica. A confirmação oficial da causa aumentou ainda mais a comoção entre fãs.

A saúde de Oscar Schmidt já inspirava cuidados há anos por conta de um tumor cerebral enfrentado desde a década passada. Ao longo desse período, ele passou por cirurgias e tratamentos intensos. Mesmo diante das dificuldades, sempre demonstrou coragem ao falar sobre a doença. Sua luta virou exemplo de força para muitos brasileiros.

Nos últimos meses, familiares já indicavam que o quadro era delicado, especialmente após novos procedimentos médicos. Ainda assim, Oscar seguia sendo lembrado como símbolo de superação e paixão pelo esporte. Sua trajetória marcou gerações dentro e fora das quadras. A despedida deixa um legado imenso para o basquete brasileiro.

Doença antiga agravou quadro de saúde

A parada cardiorrespiratória que causou a morte do ex-jogador costuma estar ligada a problemas de saúde já existentes. No caso de Oscar Schmidt, o histórico de câncer no cérebro contribuiu para a fragilidade do organismo. Com o tempo, o corpo responde com mais dificuldade a complicações graves. Isso ajuda a explicar a rapidez do desfecho.

Mesmo diante da longa batalha contra a doença, o “Mão Santa” deixa um legado gigantesco no esporte. Ele é considerado um dos maiores pontuadores da história do basquete mundial. Sua carreira foi marcada por recordes e momentos inesquecíveis. Oscar Schmidt seguirá como inspiração para futuras gerações.