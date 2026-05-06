Nos últimos tempos, a Ilha Grande voltou a chamar atenção não só por sua beleza, mas também pelas histórias que cercam o lugar. A ilha fica no litoral do Rio de Janeiro, na região de Angra dos Reis, e é conhecida por suas praias e mata preservada.

Séculos atrás, essa área do litoral era bastante movimentada por navios que cruzavam o oceano. Por ter muitas áreas escondidas e de difícil acesso, acredita-se que piratas e corsários usavam a região como abrigo. Esses locais eram ideais para se esconder e até guardar riquezas.

Com o tempo começaram a surgir histórias sobre tesouros enterrados e caminhos escondidos pela ilha, mas não existem provas concretas de que esses tesouros realmente estejam lá. Algumas dessas lendas também são ligadas a outros pontos do Brasil, como a Ilha da Trindade, que também aparece em histórias sobre riquezas escondidas.

Local conhecido pela beleza natural

Hoje, a Ilha Grande é um dos destinos mais procurados do litoral do Rio de Janeiro, conhecida pelas praias de Lopes Mendes e do Aventureiro, além da Lagoa Azul, muito procurada para mergulho.

A ilha também faz parte do conjunto de passeios de Angra dos Reis, que inclui locais como as Ilhas Botinas e a Ilha de Cataguás, bastante visitadas em passeios de lancha e escuna.

Mesmo com toda essa estrutura turística, o ambiente ainda é dominado por matas fechadas, sem carros e com trilhas cercadas pela natureza.