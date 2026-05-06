Apesar de sua relevância histórica e social, o Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, não era reconhecido como feriado nacional em todo o país, o que frequentemente gerava confusão entre a população.

Mesmo tendo sido selecionada para homenagear Zumbi dos Palmares, que é uma das figuras históricas mais importantes do país, a data ainda dependia de leis municipais ou estaduais para ser reconhecida oficialmente como feriado. Porém, tudo mudou em 2023.

Afinal, a sanção da Lei nº 14.759 em novembro daquele ano finalmente tornou a data um feriado nacional. E vale destacar que, por conta disso, milhões de brasileiros poderão desfrutar de um extenso período de folga em 2026.

Isso porque, neste ano, o Dia da Consciência Negra acabou coincidindo com uma sexta-feira, o que já garante um descanso prolongado para muitas pessoas, que só retornarão ao trabalho a partir de segunda-feira (23).

Contudo, de acordo com o portal Tempo Novo, alguns estados e cidades podem acabar optando por decretar ponto facultativo na quinta-feira (19), o que pode ampliar a folga para até quatro dias consecutivos para alguns trabalhadores.

O que fazer no Dia da Consciência Negra: dicas para aproveitar o feriado

Mais do que um momento de descanso, o feriado do Dia da Consciência Negra também é ideal para valorizar e celebrar a cultura afro-brasileira e a luta contra o racismo. Por conta disso, as seguintes opções se destacam como ótimas sugestões de roteiro para a data:

Visitar museus e centros de memória, como a Casa do Jongo (RJ), Museu Afro Brasil Emanoel Araujo (SP) e o Museu Mariano Procópio (MG);

Apoiar o afroturismo, realizando roteiros que valorizam a história das comunidades negras;

Participar de eventos culturais, como apresentações de samba ou danças afro-brasileiras ou oficinas de arte voltadas à cultura;

Participar de rodas de conversa que debatem a história de personalidades negras que mudaram o mundo;

Valorizar empreendedores negros, visitando estabelecimentos geridos por eles.