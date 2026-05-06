Completar o álbum da Copa é uma tradição para muitos fãs de futebol, mas também é algo que exige certo planejamento, principalmente financeiro. Além da diversão de colecionar, existe um custo que pode variar bastante dependendo de quantas figurinhas repetidas aparecerem no caminho.

O primeiro gasto é com o próprio álbum, que tem diferentes versões: a versão mais simples custa em média R$ 24,90, enquanto a versão de capa dura fica entre R$ 74,90 e R$ 79,90. Já os pacotinhos de figurinhas, que vêm com 7 unidades, custam cerca de R$ 7,00 cada. São eles que vão determinar a maior parte do investimento ao longo da coleção.

Quanto pode custar no total

Se fosse possível comprar exatamente o que falta, sem nenhuma repetição, o custo estimado ficaria em torno de R$ 1.000. No entanto, na prática isso não acontece, já que a aleatoriedade dos pacotes faz com que o número de figurinhas repetidas aumente o gasto. Por isso, o valor real para completar o álbum costuma ficar entre R$ 6.000 e R$ 7.000.

Um álbum maior

Essa edição do álbum da Copa é uma das maiores, com 980 figurinhas para completar. Inclui todas as 28 seleções e seus times, e está disponível para compra em bancas, livrarias e online.