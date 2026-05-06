Neste ano, Larry Page passou a ser visto como um possível rival de Elon Musk justamente por causa de sua fortuna, que o colocou entre as pessoas mais ricas do mundo. O principal fator para esse aumento na fortuna de Page foi a valorização da Alphabet, empresa ligada ao Google.

Com o avanço da inteligência artificial, serviços em nuvem e de novos serviços digitais, o valor da empresa cresceu rapidamente. Nesse contexto, a fortuna de Page atingiu cerca de US$ 300 bilhões, o equivalente a aproximadamente R$ 1,5 trilhão, o que o coloca em posição de destaque entre os bilionários do mundo todo.

Força do Google por trás do crescimento

Mesmo sem atuar diretamente na administração da empresa, Page continua ligado à estrutura que ajudou a criar. O Google, por meio da Alphabet, segue como uma das maiores potências tecnológicas do mundo, com forte presença em áreas como inteligência artificial, análise de dados e plataformas digitais usadas globalmente. Esse peso no mercado ajuda a explicar a escalada de seu patrimônio.

Foto: Jakub Mosur/Flickr

Disputa que vai além do dinheiro

A rivalidade entre Page e Musk vai além de números e se expande para o impacto que cada um tem na tecnologia. Enquanto Musk lidera projetos ligados à inteligência artificial, carros elétricos e exploração espacial, Page se dedica ao crescimento da Alphabet para competir em áreas parecidas, principalmente na inteligência artificial.

Com fortunas enormes e influência nesses setores, os dois acabam representando lados diferentes de uma mesma disputa, que é pelo futuro da tecnologia, com Page podendo até ultrapassar Musk.