A presença do brasileiro Gabriel Bortoleto no grid da Fórmula 1 em 2025 e 2026 chamou a atenção do público ao marcar o retorno do Brasil à categoria como piloto titular após anos de ausência. Entretanto, ele não é o único compatriota a conquistar um lugar de destaque nesse universo.

Nos bastidores da maior competição do automobilismo mundial, Rodrigo Azevedo atua desde 2018 como parte da equipe de comunicação oficial da Fórmula 1, representando o país em eventos, produção de conteúdo e na coordenação de entrevistas durante os fins de semana de corrida.

Rodrigo Azevedo, brasileiro que atua na Fórmula 1 desde 2018 — Foto: Arquivo pessoal

Nascido em Santa Catarina, Azevedo construiu a própria trajetória longe das pistas, mas ainda assim dentro do paddock — área restrita onde equipes, pilotos e profissionais operam durante as etapas do campeonato. Ele coordena a produção e edição de vídeos, supervisiona entrevistas e contribui inclusive com ajustes nas vinhetas de abertura.

Enquanto Bortoleto encara a pressão e os desafios de competir nas pistas pela equipe Audi a cada Grande Prêmio, Azevedo atua nos bastidores garantindo que a comunicação e a imagem da Fórmula 1 cheguem ao público global com eficiência. A experiência adquirida por ele ao longo de quase uma década é rara entre profissionais latino-americanos.

País carrega tradição histórica e ídolos que marcaram gerações

O Brasil construiu uma trajetória de enorme relevância na Fórmula 1, especialmente entre as décadas de 1970 e 1990, quando se consolidou como uma das principais potências da categoria. Nomes como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna conquistaram títulos mundiais e transformaram o automobilismo em paixão nacional.

Além dos campeões, outros brasileiros também deixaram marca importante na categoria, como Felipe Massa e Rubens Barrichello, que protagonizaram disputas memoráveis e mantiveram o Brasil competitivo no cenário internacional por anos.