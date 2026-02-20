A Ambev anunciou, em outubro de 2025, a chegada ao Brasil da cerveja saborizada Flying Fish, criada originalmente na África do Sul em 2014. O lançamento começou pela região Sul do país — nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul — como parte da estratégia de testar a aceitação do público brasileiro antes de uma possível expansão nacional.

A Flying Fish se destaca pelo perfil leve e refrescante, com baixo amargor e um toque de limão na fórmula. A proposta é atrair consumidores que buscam bebidas mais suaves e aromáticas, ampliando o leque de opções além das cervejas tradicionais. O movimento acompanha uma tendência global de diversificação no mercado cervejeiro, com maior espaço para rótulos saborizados.

Dona de marcas como Brahma, Beats e Skol, a Ambev anunciou no início de 2025 um investimento de R$ 1 bilhão voltado à criação de novas linhas de produção, ampliação de cervejarias e verticalização de fábricas. A iniciativa faz parte de um plano para fortalecer a inovação e aumentar a eficiência operacional da companhia.

A chegada da nova cerveja também se insere na estratégia de expansão do portfólio da empresa. No ano anterior, a companhia estruturou a divisão Beyond Beer, focada em bebidas alcoólicas e não alcoólicas diferenciadas, e lançou a Brutal Fruit Spritzer, uma infusão gaseificada com suco de maçã e aromas de frutas cítricas e vermelhas.

Estratégia mira novos consumidores e tendências globais

A aposta em rótulos saborizados reflete a busca da empresa por públicos mais jovens e consumidores que preferem bebidas menos amargas e com perfil mais refrescante. O mercado brasileiro tem acompanhado a tendência internacional de diversificação, com crescimento na demanda por produtos híbridos, combinações frutadas e opções com menor teor alcoólico.

Ao ampliar o portfólio com novidades importadas e investir em inovação local, a companhia tenta se posicionar de forma mais competitiva em um setor cada vez mais dinâmico. A estratégia também ajuda a reduzir a dependência das cervejas tradicionais e a explorar nichos que vêm ganhando espaço nas prateleiras e nos bares do país.