O encerramento de um ciclo marca também o nascimento de uma nova etapa. A energia do último sábado (8) foi guiada pelo Anjo da Transformação, que inspira quatro signos a se libertarem do passado e seguirem adiante com coragem e clareza. Este é um período propício para quem deseja se reinventar, curar antigas feridas e reconstruir sua trajetória com mais propósito e autoconfiança.

Para Áries, essa fase traz a oportunidade de desacelerar e refletir sobre suas escolhas. O impulso característico do signo pode dar lugar a uma energia mais introspectiva, voltada para o autoconhecimento e o planejamento de novos caminhos. É hora de transformar a pressa em estratégia e usar o entusiasmo como força para recomeçar com equilíbrio.

Os nativos de Câncer sentirão um chamado emocional intenso para deixar o passado no lugar que lhe pertence. Questões familiares e lembranças antigas podem vir à tona, mas com o propósito de promover cura e libertação. Ao acolher suas emoções e perdoar o que ficou para trás, o canceriano abre espaço para novas conexões e experiências mais leves.

Já Escorpião entra em um momento poderoso de renascimento. O signo da transformação por excelência será impulsionado a abandonar velhos padrões e se reconectar com seus verdadeiros desejos. Mudanças profundas podem ocorrer — seja no trabalho, nas relações ou na forma de enxergar a vida —, e o escorpiano estará pronto para isso.

Por fim, Capricórnio encontra um novo sentido em suas metas e responsabilidades. O período favorece a revisão de planos e a busca por um propósito mais alinhado aos seus valores pessoais. É um momento de amadurecimento e reestruturação, em que o capricorniano poderá construir bases sólidas para um futuro mais autêntico e significativo.