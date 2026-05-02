De acordo com especialistas, a alimentação é um dos pilares da longevidade, já que a alta concentração de nutrientes em determinados alimentos pode auxiliar na prevenção de doenças crônicas e, consequentemente, possibilitar um envelhecimento saudável.

Geralmente, vegetais, frutas e proteínas saudáveis frequentemente se destacam como as melhores opções para alcançar esse objetivo. Contudo, existe um prato italiano cujos efeitos para a longevidade foram registrados nas páginas do Guinness Book, o livro dos recordes.

Trata-se de uma sopa que é consumida pelos irmãos Melis, uma família que vive na região da Sardenha e a soma de suas idades chega a impressionantes 851 anos. Sempre presente na dieta, o prato se destaca pela grande combinação de ingredientes nutritivos.

Rica em fibras, proteínas vegetais e gorduras boas, a sopa demanda um certo esforço para ser preparada, mas seus resultados certamente compensam o trabalho. Confira a lista de ingredientes e o passo a passo:

½ xícara de favas secas

½ xícara de feijão (pode ser cranberry ou outro)

⅓ de xícara de grão-de-bico

7 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 cenouras picadas

2 talos de aipo picados

2 colheres de chá de alho picado

1 lata de tomate

3 batatas em cubos

1 ½ xícara de funcho picado

¼ de xícara de salsa fresca

Manjericão a gosto

⅔ de xícara de fregula (ou outra massa preferencialmente pequena)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

¼ de xícara de queijo pecorino ralado

As leguminosas precisam ficar de molho por pelo menos 8 horas antes do preparo. Posteriormente, basta refogar os ingredientes aos poucos, começando pela cebola, cenoura, aipo e alho. Por fim, basta cobrir com água e deixar ferver em fogo baixo por pelo menos 1 hora, cozinhar com a massa nos 10 minutos finais e adicionar azeite e queijo na hora de servir.

Qual é o segredo da sopa da longevidade?

Apesar de ter chamado a atenção de especialistas de todo o mundo, a “sopa da longevidade” não é uma fórmula mágica, mas sim um “superalimento” que pode contribuir bastante para o bem-estar do organismo por conta da grande quantidade de nutrientes que possui.

Sendo assim, mesmo com sua inclusão na dieta, é fundamental preservar hábitos como alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas, para que os benefícios relacionados à longevidade sejam efetivamente aproveitados pelo corpo.