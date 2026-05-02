De acordo com especialistas, a alimentação é um dos pilares da longevidade, já que a alta concentração de nutrientes em determinados alimentos pode auxiliar na prevenção de doenças crônicas e, consequentemente, possibilitar um envelhecimento saudável.
Geralmente, vegetais, frutas e proteínas saudáveis frequentemente se destacam como as melhores opções para alcançar esse objetivo. Contudo, existe um prato italiano cujos efeitos para a longevidade foram registrados nas páginas do Guinness Book, o livro dos recordes.
Trata-se de uma sopa que é consumida pelos irmãos Melis, uma família que vive na região da Sardenha e a soma de suas idades chega a impressionantes 851 anos. Sempre presente na dieta, o prato se destaca pela grande combinação de ingredientes nutritivos.
Rica em fibras, proteínas vegetais e gorduras boas, a sopa demanda um certo esforço para ser preparada, mas seus resultados certamente compensam o trabalho. Confira a lista de ingredientes e o passo a passo:
- ½ xícara de favas secas
- ½ xícara de feijão (pode ser cranberry ou outro)
- ⅓ de xícara de grão-de-bico
- 7 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 2 cenouras picadas
- 2 talos de aipo picados
- 2 colheres de chá de alho picado
- 1 lata de tomate
- 3 batatas em cubos
- 1 ½ xícara de funcho picado
- ¼ de xícara de salsa fresca
- Manjericão a gosto
- ⅔ de xícara de fregula (ou outra massa preferencialmente pequena)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- ¼ de xícara de queijo pecorino ralado
As leguminosas precisam ficar de molho por pelo menos 8 horas antes do preparo. Posteriormente, basta refogar os ingredientes aos poucos, começando pela cebola, cenoura, aipo e alho. Por fim, basta cobrir com água e deixar ferver em fogo baixo por pelo menos 1 hora, cozinhar com a massa nos 10 minutos finais e adicionar azeite e queijo na hora de servir.
Qual é o segredo da sopa da longevidade?
Apesar de ter chamado a atenção de especialistas de todo o mundo, a “sopa da longevidade” não é uma fórmula mágica, mas sim um “superalimento” que pode contribuir bastante para o bem-estar do organismo por conta da grande quantidade de nutrientes que possui.
Sendo assim, mesmo com sua inclusão na dieta, é fundamental preservar hábitos como alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas, para que os benefícios relacionados à longevidade sejam efetivamente aproveitados pelo corpo.
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